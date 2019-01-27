بعثة المريخ تصل ارض المليون شهيد وتستعد للعميد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : وصلت ظهر اليوم بعثة المريخ الى ارض المليون شهيدا استعدادا لمواجهة المولودية عميد الاندية الجزائرية وذلك في مباراة الذهاب لدور الثمانية لبطولة زايد الخير وكان اللواء كمال شقاق قد سبق البعثة واكمل اجراءات استقبالها.

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