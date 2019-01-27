الفيفا يفتح تحقيقاً في لجنة الانضباط حول ملابسات انتقال سومانا للمريخ

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

فتح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تحقيقاً حول واقعة انتقال اللاعب النيجيري عبدالحميد سومانا الى نادي المريخ خارج سيستم الانتقالات الدولي في خواتيم شهر يونيو من العام الماضي .

وحول الفيفا القضية الى لجنة الانضباط التابعة له للتقصي فيها، وأخطر الفيفا مجل إدارة نادي المريخ بتلك الخطوة بخطاب رسمي تم إرساله الى المريخ يوم 22 ديسمبر الماضي، وورد في الخطاب ما يلي: الموضوع انتقال لاعب خرج نظام مطابقة الإنتقالات الدولي اللاعب عبدالمجيد موموني.

بالإشارة الى خطابكم بتاريخ 13 نوفمبر 2018 وعطفا على الموضوع المذكور أعلاىه وعلى إدعاء ناديكم عدم التمكن من مباشرة انتقال اللاعب المحترف المذكور اعلاه عبر نظام مطابقة الانتقالات طبقا للملحق رقم 3 من لائحة الفيفا لأوضاع وانتقالات اللاعبين (اللائحة) نشكركم على ردكم المرسل يوم 20 نوفمبر 2018 ويرجى الإحاطة بأن قضيتكم تمت إحالتها بغرض تقييمها بواسطة لجنة الانضباط التابعة للفيفا للبت فيها وفقا لنص المادة 7 من الفقرة 3 والمادة 9 الفقرة 2 من الملحق 3 من لائحة الفيفا لأوضاع اللاعبين .

نشكركم على الاحاطة بما على المذكور اعلاه كيمربلي موريس – مدير قسم الانتقالات والامتثال في الاتحاد الدولي لكرة القدم