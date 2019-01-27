الوساطة تتسلم مقترحات فرقاء أفريقيا الوسطى

دفع فرقاء دولة أفريقيا الوسطى بمقترحاتهم للوساطة السودانية والإتحاد الأفريقي للبدء في مناقشتها والوصول لتفاهمات مشتركة خلال الجولة التي إنطلقت بالخرطوم يوم الخميس، وذلك لإحلال السلام والمصالحة في بلادهم.
وأوضح مصادر عليمة بالوساطة بحسب (smc) وجود قناعة لدى جميع الأطراف في أفريقيا الوسطى بأن السودان هو الجهة الوحيدة التي يمكن أن تحقق السلام والإستقرار في بلدهم، مبيناً أن الوساطة ستستمر في جهودها لإقناع الجميع بأن السودان هو المحطة الملائمة لإحلال المصالحة الشاملة بين الأطراف.
وأشارت إلى أن هذه الجولة تلقي عبئاً كبيراً على السودان ويتوجب علينا الإستعداد الجيد لإنجاح المفاوضات التي بدأت بروح إيجابية بين الفرقاء، وزاد قائلاً (نحن قادرون على إنجاح المفاوضات وبلوغ غاياتها المنشودة والوصول بها إلى إيجاد حل نهائي لأزمة أفريقيا الوسطى).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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