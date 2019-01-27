زوجة أجنبية تعفو عن قاتل زوجها بسبب شاحن

أقدمت زوجة أجنبية عربية الجنسية، على العفو عن قاتل زوجها أمام قاضي محكمة الخرطوم جنوب، وتنازلت عن حقها في القصاص من المدان.

حيث كانت تفاصيل الواقعة أن المتهم والمجني عليه كانا يقيمان معاً في عمارة واحدة،و إن المجني عليه يقيم في الطابق الثالث، والمتهم في الطابق الأول، عندما أخذ المجني عليه شاحن المتهم لمدة يومين وحضر المتهم وطالب المجني عليه بشاحنه، فقال له إنه لا يعلم بمكان شاحنه وعليه الانتظار في صباح اليوم التالي لشراء شاحن جديد له، إلا أن المتهم رفض أن يستمع إلى كلام المجني عليه وطالب بشاحنه وأساءه بأنه يقيم في شقة ولا يستطيع شراء شاحن، بجانب توجيه ألفاظ بذيئة إليه، ودار نقاش حاد بينهما في البلكونة وتطور إلى شجار بالأيدي وقام المتهم بدفع المجني عليه ولم يقصد أن يسقطه، إلا أن قدمه انزلقت وهوت فسقط من الطابق الثالث، وتم إسعافه إلى المستشفى وفارق الحياة بعد أسبوع من دخوله المستشفى، وتم إرسال الجثة إلى المشرحة لمعرفة سبب الوفاة، حيث تبين أن هناك فصلاً في العنق وتم القبض على المتهم وأقر بأنه قام بدفعه من أعلى من غير أن يقصد قتله، وبعد التحري معه بحسب صحيفة آخر لحظة تم تحويله إلى المحكمة التي حددت جلسة للنطق بالقرار، حيث أفادت زوجة المجني عليه بأنها تريد العفو عن المتهم وطالبت بإطلاق سراحه.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)