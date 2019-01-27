عودة تدريجية للتيار بعد الإطفاء الكامل لشبكة الكهرباء

قال مركز التحكم القومي، بأن التيار بدأ في العودة التدريجية إلى الشبكة القومية للكهرباء، بعد حدوث إطفاء كامل، وأشار المركز إلى أن تغذية الشبكة ستكتمل تدريجياً خلال فترة وجيزة.

وقال بيان صادر من المركز، بحسب الشروق – إنه قبل حدوث إطفاء كامل، بدأ المهندسون والفنيون فوراً في إعادة تشغيل المحطات.

هذا ولم تُبين إدارة الكهرباء أسباب الانقطاع المفاجئ للتيار، وخروج الشبكة عن العمل.

وانقطع التيار الكهربائي بشكل عام عدة مرات العام الماضي، على الرغم من التصريحات المتكررة عن جهود لاستقرار التيار.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)