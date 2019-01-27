الثلوج تهدد المريخ في الجزائر

سيواجه المريخ خصماً خطيراً الخميس المقبل عندما يواجه مضيفه مولودية الجزائري على ملعب 5 جوليا، في ذهاب ثمن نهائي كأس زايد للأندية العربية، ويتمثل هذا الخصم في الثلوج التي تهدد الفريق في المباراة قبل المولودية حيث وجد حكم مباراة وفاق سطيف وضيفه المولودية مجبراً على تأجيلها بِسبب رداءة الأحوال الجوية.

واكتست أرضية ملعب (8 ماي 1945) بساطا أبيضَاً بِسبب التساقط الغزير للثلوج على عاصمة الهضاب العليا.

وكانت بعثة المريخ قد وصلت للجزائر صباح اليوم السبت وحلت بفندق شيراتون وأجرى الفريق تدريباً خفيفاً على أحد الملاعب الفردية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)