أسندت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم، إدارة مباراة الهلال والأشانتي كوتوكو الغاني المحدد لها يوم الأحد المقبل حسب صحيفة قوون الثالث من فبراير، في الجولة الأولى لمجموعات الكونفدرالية إلى طاقم تحكيم مصري بقيادة حكم الساحة محمود زكريا البنا، تحسين أبو السادات مساعد أول، يوسف وحيد مساعد ثاني، وأحمد الغندور حكماً رابعاً، الارتيري قبري مديان مراقباً للمباراة والأثيوبي مايكل بلي منسقاً عاماً للمباراة، ويعمل البنا المولود في عام 1987 مأذون شرعي في مدينته كفر الشيخ، حيث يحمل درجة الماجستير في الشريعة والقانون من معهد الأزهر، وحصل على الشارة الدولية في العام 2014. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر الكاف يختار (مأذون شرعي) مصري لإدارة مباراة الهلال والأشانتي كوتوكو في افتتاح الكونفدرالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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