بالفيديو : كورة (مريسة) أمام فنان يدهش رواد مواقع التواصل بأغنية للموسيقار محمد الأمين

أثار فنان سوداني مغمور دهشة وإعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي وهو يقوم بأداء أغنية الموسيقار الكبير محمد الأمين (أشوفك بكرة في الموعد) بمصاحبة العزف على آلة الطنبور (الربابة) التي كان يعزف عليها بمهارة فائقة أذهلت مستمعيه الحاضرين في الجلسة وعبر الوسائط.

رواد المواقع سجلوا إشادات كبيرة بموهبته الكبيرة حيث أشار بعضهم إلى أنه من المبدعين الذين لا تلتفت اليهم الأجهزة الإعلامية لبساطته حيث كتب أحدهم قائلاً:( ي سلااااام.. روعه. كم من موهبة ضاعت بسبب ظروف الحياة.. لكن هناك ضوء في آخر النفق). وكتب آخر يقول :(إبداع يا ابن بلدي الحبيب. إنشاء الله تلقي فرصتك كاملة في سودان الحرية والسلام والعدالة . وداعاً يا ظلام الهم).

هذا وقد كان لافتاً لرواد مواقع التواصل وجود أناء تقليدي مملوء بالخمرة البلدية ( المريسة) موضوع أمام الفنان حيث أشار أحد المعلقين المعجبين بأداء الفنان حيث كتب :(ما ريحتني إلا كوره المريسه دي ناس بسيطه).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)