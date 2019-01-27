الأمة الفيدرالي يجمد نشاط رئيسه ويؤكد مشاركته في الحكومة

أعلن حزب الأمة الفيدرالي، الأحد، بقاءه في حكومة الوفاق الوطني، وتجميد نشاط رئيس الحزب، بابكر نهار، الذي أعلن في وقت سابق الانسحاب من الحكومة، وقال الأمين السياسي للحزب، عمر سليمان، وزير الثقافة والسياحة والآثار، أنهم متمسكون بحكومة الوفاق الوطني.

وقال سليمان إن قرار المشاركة في حكومة الوفاق قرره المؤتمر العام للحزب والأجهزة الحزبية الأدنى ليس لها الحق بفض الشراكة.

وأعلن مساعد رئيس الحزب، اسحق آدم بشير، رفض 30 قيادياً من الأمة الفيدرالي خطوة رئيس الحزب بفض الشراكة.

بدوره قال الأمين العام للحزب، عبدالحفيظ الصادق، بحسب شبكة الشروق – إن رئيس الحزب ساق المكتب القيادي إلى قرارات أحادية وقيادة الحزب إلى المجهول، وأعلن تجميد نشاط رئيس الحزب وتكليف مساعد رئيسه، اسحق آدم بشير، بقيادة الحزب في الفترة المقبلة.

وأكد أن حزبهم لديه 3 وزراء ولائيين، و8 نواب في البرلمان، و15 آخرين في برلمانات الولايات ملتزمون بخط المؤسسة والعمل من أجل ترسيخ الديمقراطية.

وكان رئيس حزب الأمة الفدرالي أحمد بابكر نهار في وقت سابق قد أعلن انسحاب حزبه رسمياً من الحكومة على كافة المستويات التنفيذية والتشريعية ، وبرر الأسباب لخروج الحوار الوطني عن مساره الطبيعي، والتضييق على الحريات، والضرب الباطش للمحتجين السلميين خلال الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ التاسع عشر من ديسمبر الماضي .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)