غزة.. عودة التظاهرات البحرية

أعلنت الهيئة الوطنية لكسر الحصار، اليوم الأحد، عن عودة التظاهرات البحرية شمال قطاع غزة، قبالة موقع زيكيم العسكري الإسرائيلي، بعد توقف منذ أكثر من شهر بناء على تفاهمات للتهدئة بين حماس وإسرائيل.

وقالت الهيئة، إنها ستعقد غداً مؤتمراً صحفياً للإعلان عن الحراك البحري الـ 22، حيث توقف الحراك لأكثر من شهر بسبب تفاهمات التهدئة، والتي انهارت مؤخراً بعد رفض حماس استلام الأموال التي كانت تدخل كرواتب لموظفيها، مقابل تخفيف التوتر على حدود قطاع غزة.

وصعّدت حركة حماس التي تقود عدداً من الفعاليات للمطالبة بكسر حصار غزة، خلال الفترة الأخيرة بعد تراجع إسرائيل عن بعض تفاهمات التهدئة.

وشهدت حدود قطاع غزة، أمس السبت، عودة للمظاهرات الليلية والتي تقودها مجموعات ما تعرف باسم "الإرباك الليلي"، كما تصاعدت إطلاق البالونات الحارقة من القطاع صوب المدن والمستوطنات المحاذية لغزة.