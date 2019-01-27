وزير الثقافة يرفض قرار "رئيس الأمة الفيدرالي" بالانسحاب من الحكومة

أعلن حزب الأمة الفيدرالي، الأحد، بقاءه في حكومة الوفاق الوطني، وتجميد نشاط رئيس الحزب، بابكر نهار، الذي أعلن في وقت سابق الانسحاب من الحكومة، وقال الأمين السياسي للحزب، عمر سليمان، وزير الثقافة والسياحة والآثار، أنهم متمسكون بحكومة الوفاق الوطني.

وقال سليمان إن قرار المشاركة في حكومة الوفاق قرره المؤتمر العام للحزب والأجهزة الحزبية الأدنى ليس لها الحق بفض الشراكة.

وأعلن مساعد رئيس الحزب، إسحق آدم بشير، رفض 30 قيادياً من الأمة الفيدرالي خطوة رئيس الحزب بفض الشراكة.

بدوره قال الأمين العام للحزب، عبدالحفيظ الصادق، إن رئيس الحزب ساق المكتب القيادي إلى قرارات أحادية وقيادة الحزب إلى المجهول، وأعلن تجميد نشاط رئيس الحزب وتكليف مساعد رئيسه، إسحق آدم بشير، بقيادة الحزب في الفترة المقبلة.

وأكد أن حزبهم لديه 3 وزراء ولائيين، و8 نواب في البرلمان، و15 آخرين في برلمانات الولايات ملتزمون بخط المؤسسة والعمل من أجل ترسيخ الديمقراطية.

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