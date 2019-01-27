نهر النيل : إصلاحات اقتصادية لتجاوز الأزمة

أعلن وزير المالية والقوى العاملة بنهر النيل، عثمان أحمد يعقوب، يوم الأحد، عن الشروع في تجاوز التحديات الاقتصادية بالولاية، من خلال عدد من الإصلاحات لتوفير الاحتياجات الضرورية من القوت والنقود والوقود، وبشر بالانفراج التام خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأكد الوزير قدرة الولاية على النهوض بواقع الاقتصاد الوطني والعبور به للأمام، وأوضح أن الولاية تتمتع بموارد متعددة ومتنوعة، وأشار إلى أن ذلك يمثل قوة اقتصاد الولاية.

وكشف يعقوب خلال مخاطبته بقاعة جهاز الأمن والمخابرات الوطني بالدامر، يوم الأحد، الجلسة الافتتاحية للدورة التدريبية المتخصصة حول الموازنة والبرامج التي تنظمها وزارته بتمويل من البنك الدولي، عن رؤية الولاية للنهوض بالصناعة، وأوضح أنها تركز على ربطها بالزراعة والاتجاه نحو الصناعات التحويلية، لإحداث قيمة مضافة، والمساهمة الفاعلة في تحقيق تقليل حدة الفقر، بجانب معالجة مشكلة البطالة.

وأشار يعقوب بحسب الشروق – إلى الجهود والمساعي التي تمضي بها الولاية لتحريك النشاط الاقتصادي والتنموي وزيادة الإنتاج، وعلى رأسها الاهتمام بمجال البنيات التحتية والأساسية، باعتبارها أساس النهضة، وأوضح حرصهم على إقامة شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص، للاستفادة من موارد الولاية الزراعية والتعدينية والسياحية والصناعية، لتسهم في دعم الاقتصاد الوطني واقتصاد الولاية.

من جهته، أكد المدير العام لوزارة المالية بالولاية، عبدالكريم أحمد محمد علي، أهمية الدورة في تحقيق نسبة تنفيذ عالية للميزانية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)