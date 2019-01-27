15 قتيلا جراء انهيار سقف أثناء حفل زفاف جنوب بيرو

لقي 15 شخصا مصرعهم وأصيب 29 آخرون على الأقل اليوم الاثنين جراء انهيار سقف وجدار فندق جنوب بيرو أثناء حفل زفاف بداخله.
وذكر المعهد الوطني للدفاع المدني (INDECI) أن الحادث المأساوي وقع في فندق Alhambra بمنطقة أبوريماك.
وأكد رئيس الدفاع المدني، خورخي تشافيز، لوسائل الإعلام أن السقف والجدار المنهارين سقطا على عشرات الأشخاص الذين كانوا يرقصون خلال الحفل.
وتابع المعهد أن الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة أضعفت أساسات المبنى مما أدى إلى الانهيار، مؤكدا أن عمليات البحث لا تزال مستمرة في موقع الحادث.
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