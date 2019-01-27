موجز "السودان 365".. مظاهرات بالأحياء.. ورد من "البشير"

خلال الساعات الماضية، شهدت السودان عدد من الأخبار الهامة التي تناولتها المواقع الإخبارية، نقدمها في السطور الأتية:

مظاهرات حاشدة في حي المدنيين والسوق الكبير

اندلعت مظاهرات حاشدة في حي المدنيين، والسوق الكبير، بود مدنى، ولجأت الأجهزة الأمنية لاستخدام البمبان بكثافة لإخلاء السوق الكبير والاستفراد بالثوار.

ويشهد السودان احتجاجات واسعة تدخل شهرها الثانى، ويطالب المتظاهرين برحيل نظام الرئيس عمر البشير.

أقوى تعليق من "البشير" على تظاهرات السودان؟.. ماذا قال

قال الرئيس السوداني عمر البشير اليوم الأحد إن هناك محاولات لاستنساخ الربيع العربي في السودان، وذلك تعليقا على الاحتجاجات التي تشهدها بلاده منذ الشهر الماضي ويشبهها البعض بالانتفاضات التي أطاحت بعدة زعماء عرب عام 2011.

ويخرج طلاب ونشطاء وغيرهم في احتجاجات شبه يومية في مختلف أنحاء السودان منذ 19 ديسمبر كانون الأول، مطالبين بنهاية للمصاعب الاقتصادية في أطول تحد لحكم البشير المستمر منذ ثلاثة عقود.

وقال البشير للصحفيين في كلمة عقب محادثاته مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة "هناك العديد من المنظمات التي تعمل على زعزعة الأوضاع في دول المنطقة، وفيما يخص السودان.. الإعلام الدولي والإقليمي يحاول التهويل ولا ندعي عدم وجود مشكلة".

وأضاف "هناك محاولات لاستنساخ قضية الربيع العربي في السودان بنفس الشعارات والبرامج والنداءات واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي".

وأشاد البشير بزيارة قام بها وفد مصري رفيع المستوى للخرطوم في بداية الأزمة ووصفها بأنها "كانت رسالة للشعب السوداني وآخرين... ودعما لاستقرار السودان".

الأمن السوداني يهاجم اعتصام المتظاهرين بضاحية جبرة

أطلقت قوات مكافحة الشغب السودانية، الغاز المسيل للدموع لتفريق المئات نفذوا إعتصامًا بالساحة وسط ضاحية جبرة جنوب الخرطوم.

وقال شهود عيان لـ"السودان٣٦٥"، إن مواطني الحي رجال ونساء تجمعوا في الميدان يرددون هتافات تنادي باسقاط الرئيس البشير.

وأضاف أن الشرطة وقوات الأمن هاجمت المعتصمين بالغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية لاخلاء الميدان من الجموع التي بدأت في التزايد.

كهرباء السودان: إطفاء كامل للشبكة ونعمل على اصلاحه

أعلن مركز التحكم القومي للشبكة القومية للكهرباء في السودان في بيان توضيحي حدوث إطفاء كامل للشبكة منذ ظهر اليوم الأحد.

وقال بدأ المهندسون والفنيون في إعادة تشغيل المحطات، وتغذية الشبكة وستكتمل تدريجيا.

وانقطع التيار الكهربائي بشكل مفاجئ في كل ولايات السودان.

حزب سوداني يدعو البشير للتنحي وينسحب من الحكومة

أعلن حزب الأمة الفيدرالي، بقيادة أحمد بابكر نهار، انسحابه من الحكومة السودانية على كافة الأجهزة التنفيذية والتشريعية ومستويات الحكم المختلفة.

ودعا نهار في مؤتمر صحفي اليوم "الاحد" الرئيس عمر البشير للتنحي عن السلطة فورا، وتشكيل حكومة انتقالية متفق ومتراض عليها.

وقال أن النظام فقد الشرعية والاهلية والقدرة على التعاطي مع الازمة السياسية.