انهيار عدة منازل في مدينة لاهاي جراء انفجار ضخم

هز انفجار عنيف اليوم الأحد مدينة لاهاي الهولندية وتسبب بانهيار عدة منازل، فيما رجحت السلطات المحلية سقوط ضحايا جراء الحادث.

وأوضح متحدث من فرق الإطفاء لقناة "RTL News" المحلية أن الحادث وقع في شارع يان فان در هايدن، مرجحا أن يكون الانفجار ناجما عن تسرب الغاز.

وأعلنت السلطات المحلية أن الانفجار أسفر عن انهيار جزئي لـ3 منازل، مؤكدة وجود خطر سقوط كل المجمع السكني في الموقع.

وأشارت إلى أن هناك احتمالية عالية لسقوط ضحايا جراء الحادث، وبينت أن العدد الدقيق للأشخاص الموجودين داخل المنازل خلال الانهيار غير معروف.

وهرعت وحدات كثيرة من سيارات الإسعاف والإطفاء إلى مكان الانفجار، فيما تجري عمليات إجلاء الناس من المكان.