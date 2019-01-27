الامين السياسي لـ"الفيدرالي" يرفض الانسحاب من حكومة الوفاق

أعلن الامين السياسي لحزب الامة الفيدرالي، عمر سليمان، وزير السياحة والثقافة والاثآر، رفضه تقديم الاستقالة من منصبه كوزير، كما إعلن رفض مسلك رئيس الحزب الدكتور احمد بابكر نهار والمكتب القيادي بالانسحاب من حكومة الوفاق الوطني.

وكان احمد بابكر نهار قد أعلن خلال مؤتمر صحفي عقده يوم الاحد في مقر الحزب، الخروج من الحكومة علي كافة المستويات التنفيذية والتشريعية وفض الشراكة مع المؤتمر الوطني " الحزب الحاكم".

ونفي سليمان صحة ماشاع حول انضمامه للمؤتمر الوطني، وأعلن بقائه في حزبه وعدم مغادرته وأكد أنه مستمر في الشراكة في حكومة الوفاق الوطني لمواجهة التحديات التي تواجه البلاد، وأوضح أنه مع الوفاق الوطني.

واضاف" قرار فض الشراكة قرار لابد أن يصدر عن المؤتمر العام للحزب"، وأوضح أن القرار الذي صدر من المكتب القيادي معيب واضاف كان ينبغي انتظار المؤتمر العام ليقرر بشأن فض الشراكة.

وأعلن سليمان إدانة العنف ضد المتظاهرين وشدد علي ضرورة المضي في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني والتمسك بماتم الإتفاق عليه مع جميع القوي السياسية وكشف عن مساع حكومية مبذولة في عدة إتجاهات لمعالجة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

الي ذلك أفاد رئيس حزب الامة الفيدالي بابكر نهار بان حزبه قد أرسل خطاباً الي مساعد رئيس الجمهورية، فيصل حسن ابراهيم، نائب رئيس المؤتمر الوطني لشؤون الحزب ليخطره بقرار الانسحاب وفض الشراكة.

يُشار الي ان الامة الفيدالي يشارك في الحكومة بوزير اتحادي وهو وزير الثقافة والسياحة والاثار ، بجانب ثلاثة وزارء في الولايات، فضلاً عن (15) نائباً برلمانياً ونحو 150 عضواً علي مستوي المجالس التشريعية المحلية.