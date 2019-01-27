أمن حماس يعتقل موظفاً بذريعة تنظيم وقفة احتجاجية

اعتقلت الأجهزة الأمنية التابعة لحركة حماس، اليوم الأحد، موظفاً لديها، بعد حشده لإقامة وقفة احتجاجية على تأخر حماس في صرف رواتب موظفيها، وعدم تقديم أي بدائل للموظفين الذين يعملون على رأس عملهم.

وقالت مصادر فلسطينية، إن جهاز الأمن الداخلي التابع لحماس، اعتقل مهدي مشتهى بسبب الترتيب لمؤتمر صحافي للمطالبة بحقوق الموظفين بغزة.

وأوضحت المصادر، أن أجهزة أمن حماس وجهت له تهمة الانتماء لمؤسسة أمنية، وهو ما يتعارض مع حقه في التظاهر، فيما تداول ناشطون صورة له وهو يلقي بياناً في مؤتمر سابق أقيم قبل عام لمطالبة الحكومة الفلسطينية في رام الله بدفع رواتب الموظفين.

ويعاني موظفو قطاع غزة الذين عينتهم حركة حماس، من عدم انتظام صرف رواتبهم منذ أكثر من 3 أعوام، عدا عن تلقيهم أقل من نصف رواتبهم في كل مرة يتم صرف مستحقاتهم المالية فيها.

ورفضت حركة حماس، استلام الأموال القطرية التي كانت مخصصة لدفع رواتب موظفيها في قطاع غزة، بعد مماطلة إسرائيل في السماح بإدخالها، وهو ما اعتبرته الحركة ابتزازاً لها.