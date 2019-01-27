توافد عدد من المتظاهرين بمدينة جبرة على ميدان الرابطة للمشاركة في اعتصامات الميادين التي أطلقها تجمع المهنيين السودانيين. ورغم إطلاق قوات مكافحة الشغب السودانية، الغاز المسيل للدموع لتفريق المئات إلا أن المتظاهرين واصلوا اعتصامهم بالساحات. ويشهد السودان احتجاجات واسعة تدخل شهرها الثانى، ويطالب المتظاهرين بىحيل نظام الرئيس عمر البشير.

كانت هذه تفاصيل خبر جبرة تتحدى الأمن وتواصل اعتصاماتها في الميادين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.