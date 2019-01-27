اندلعت مظاهرات حاشدة في حي المدنيين، والسوق الكبير، بود مدنى. ولجأت الأجهزة الأمنية لاستخدام البمبان بكثافة لإخلاء السوق الكبير والاستفراد بالثوار. ويشهد السودان احتجاجات واسعة تدخل شهرها الثانى، ويطالب المتظاهرين برحيل نظام الرئيس عمر البشير.

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