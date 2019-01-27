شهاب محمد - الخرطوم - فجر السعيد الخليج 365: عادت الإعلامية الكويتية فجر السعيد لاستفزاز وإثارة غضب الشعب الكويتي من جديد، بحديثها عن التطبيع ومحاباتها للاحتلال ورموزه علانية وبكل بجاحه.

هذه المرة دار حوار بين “السعيد” والأكاديمي الإسرائيلي المعروف إيدي كوهين، عن عمل درامي مشترك تسبب في هجوم عنيف على الإعلامية الكويتية التي أثارت الجدل قبل أيام بإعلانها تأييدها للتطبيع علانية وظهورها على شاشات الإعلام العبري.

وغرد “كوهين” بحلقة من مسلسل يهودي على اليوتيوب تحت عنوان “المشوهة” يناقش محرقة اليهود على الأغلب، ودون معلقا: “الكاتبة ⁦فجر السعيد استحسنت الحلقة الأولى من مسلسل المشوهة”

وتابع مطالبا إياه بتحويله لمسلسل كويتي في رمضان:”أتمنى أن أراه مسلسلاً كويتياً من إنتاجك في رمضان القادم بالإضافة لحبكاتك الدرامية الشيقة .. زمان على جرح الزمن وهلم جرا .. أبدعي من جديد يا أم عثمان”لترد عليه فجر السعيد:”للاسف ماشفت العمل المذكور ولا اعتقد بانه يناسبني لطبيعته حسب الصوره المرفقه …. فانا لا اجيد الا كتابة الدراما الاجتماعيه”

وأصرت “السعيد” على استفزاز الكويتيين بقولها:”بعد التطبيع باذن الله نسوي مع بعض عمل مشترك”الرد الذي فجر موجة هجوم واسعة ضدها من قبل النشطاء الذين سلقوها بألسنة حداد خاصة الكويتيين.

“التم المتعوس على خايب الرجاء”وكانت فجر السعيد قد أثارت جدلا واسعا وغضبا شعبيا في الكويت، بتغريدة احتفت بها وسائل الإعلام الإسرائيلية، دعت من خلالها للتطبيع مع إسرائيل.

وزادت الإعلامية الكويتية في صهيونيتها بظهورها على شاشة إسرائيلية لتؤكد موقفها ما جعل الكويتيون يتبرأون منها. وطن سرب

كانت هذه تفاصيل خبر فجر السعيد تستفز الكويتيين.. وهذا ما اتفقت عليه مع الإسرائيليين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.