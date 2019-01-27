شلل تام يضرب الميناء الجنوبي

شهاب محمد - الخرطوم - ميناء

الخليج 365 :

أصيب الميناء الجنوبي، بشلل تام إثر إضراب شبه كامل نفذه العمال منذ الخميس الماضي، وتكدست أكثر من 1000 حاوية. ورابطت مجموعة من السفن بالميناء في انتظار عمليات التفريغ, في وقت رفضت فيه قيادة الميناء التعليق لـ(الإنتباهة) المتواجدة هناك. في غضون ذلك أطلق القيادي عبود الشربيني، هجوماً عنيفاً على وزارة النقل وبعض القيادات بالميناء، بسبب ما وصفه تدمير الميناء في أعقاب توقيع عقد مع الشركة الفلبينية لمدة عشرين عاماً. وقال الشربيني للصحيفة، إنهم تفاجأوا بهذا الإجراء دون أن يتم إخطارهم، وشدد على ضرورة تنفيذ المطالب التي تقدموا بها إلى الهيئة والتي من بينها فسخ العقد مع الشركة الفلبينية وإعادة نائب مدير الميناء الجنوبي كابتن محمود سيد أحمد إلى موقعه بعد منحه إجازة إجبارية نتيجة لرفضه التعامل مع الشركة، بجانب الالتزام بدفع متأخرات العمال منذ شهر نوفمبر الماضي. وفي ذات الاتجاه، أكد رئيس تيار الإصلاح بالموانئ سامي الصائغ، التوصل الى نتائج سالبة عن الشركة الفلبينية وتجاربها في عدد من الدول. وطالب سامي رئاسة الجمهورية بالتدخل لإيقاف ما وصفه بتدمير الاقتصاد، متهماً من وصفهم بأصحاب المصالح الذاتية بالسعي وراء بيع وخصخصة الميناء الجنوبي. وفي ذات السياق، شكا عدد من المصدرين والمخلصين، عن تعرضهم لخسائر فادحة جراء توقف العمال بالميناء وأبدوا مخاوفهم من استمرار التوقف، مؤكدين أنه سينعكس بصورة سالبة على الاقتصاد ويضاعف من ارتفاع الأسعار وشح الأدوية وغيرها من السلع الضرورية.