اتحاد الكرة يرفض خطوة بشأن السماني الصاوي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : قال مصدر مطلّع لـ”باج نيوز” إن اتحاد كرة القدم السوداني رفض إصدار بطاقة مؤقتة للاعب السماني الصاوي بعد مطالبة النادي بذلك. وخاطب

نادي المريخ اتحاد كرة القدم السوداني بشأن إصدار شهادة نقل دولية للسماني الصاوي

لجهة أنه متوقف عن المشاركة بسبب قرار الفيفا. ورفضت

لجنة أوضاع اللاعبين بالاتحاد تسلّم خطاب المريخ، وقالت إن ذلك ليس من صميم عملها. وأوضح

مصدر لـ”باج نيوز” إن خطوة المريخ بالمطالبة بإصدار بطاقة مؤقتة للصاوي

مثيرة للسخرية، لأن الأسباب التي تمنع عودة السماني متعلّقة بعقوبة الاتحاد الدولي

لكرة القدم”فيفا” للنادي. وقال

المصدر إن المريخ يتوّجب عليه مخاطبة الفيفا بشأن تضرر اللاعب من التوقف عن ممارسة

نشاطه. يذكر أن

السماني الصاوي كان قد أنهى إعارته مع الاتحاد الليبي في نوفمبر الماضي بعد إعارة

لمدة عام من المريخ.

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