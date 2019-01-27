جنوب إفريقيا :تعلن الاعتراف بمادورو كرئيس شرعي لفنزويلا

شهاب محمد - الخرطوم - السودان اليوم:

أعلن مندوب جنوب إفريقيا الدائم لدى الأمم المتحدة “جيري ماثيو ماتيلا”، الأحد، عن مواصلة بلاده الاعتراف بنيكولاس مادورو كرئيس شرعي لفنزويلا.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها ماتيلا للصحفيين، اليوم الأحد.

وقال ماتيلا، إن “انتخاب مادورو تم بشكل قانوني خلال الانتخابات الرئاسية في فنزويلا”، وإن “جوهانسبورغ ستواصل دعمه والاعتراف به كرئيس للبلاد”.

وأفاد المسؤول الجنوب الإفريقي، بأنه “يجب حل المشاكل الداخلية في البلاد بطرق سلمية، وبدون تدخلات خارجية”.

وتشهد فنزويلا توترًا متصاعدًا منذ الأربعاء، إثر زعم “خوان غوايدو”، الذي يرأس البرلمان ذو الأغلبية المعارضة؛ حقه بتولي الرئاسة مؤقتًا إلى حين إجراء انتخابات جديدة، وهي الخطوة التي لاقت دعما أمريكيا واعتراضا روسيا.

وسرعان ما اعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بزعيم المعارضة رئيسًا انتقاليًا، وتبعته دول بينها كندا، وكولومبيا، وبيرو، والإكوادور، وباراغواي، والبرازيل، وشيلي، وبنما، والأرجنتين، وكوستاريكا، وغواتيمالا ثم بريطانيا وإسبانيا وفرنسا.

وبالمقابل أيدت بلدان بينها روسيا وتركيا والمكسيك وبوليفيا شرعية مادورو، الذي أدى قبل أيام اليمين الدستورية رئيسًا لفترة جديدة من 6 سنوات.

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