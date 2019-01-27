رئيس وزراء كندا: يقيل سفيره لدى الصين …لهذه الاسباب

شهاب محمد - الخرطوم - جاستين ترودو الخليج 365: في خطوة غير مسبوقة، أعلن رئيس الوزراء الكندي، جاستين ترودو اليوم السبت، عن إقالته سفيره لدى الصين، الذي أثار زوبعة سياسية بتصريحاته عن قضية تتسلط عليها الأضواء.

وقال ترودو في بيان: “طلبت الليلة الماضية من جون مكالوم تقديم استقالته كسفير لكندا لدى الصين وقد قبلتها”. ولم يذكر أسبابا، وفقا لرويترز.

وكان ترودو قال للصحفيين، يوم الخميس، إنه لا يعتزم استبعاد مكالوم بعدما قال إن منغ وان تشو المسؤولة المالية بشركة “هواوي” يمكن أن تكون لديها حجة قوية تحول دون تسليمها للولايات المتحدة.

واتهم سياسيون من المعارضة مكالوم بالتدخل السياسي، في قضية أضرت بشدة بالعلاقات بين كندا والصين. سبوتينك

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