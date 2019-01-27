شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أفاد مراسل “سبوتنيك” بأن الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في سماء مدينة اللاذقية بالقرب من قاعدة حميميم ومدينة جبلة.

قامت منظومة الدفاع الجوية الخاصة بقاعدة حميميم بالتصدي لأهداف معادية بالقرب من القاعدة في سماء مدينة اللاذقية ومدينة جبلة.

وأفاد مصدر عسكري لوكالة “سبوتنيك” بأن أصوات الانفجارات التي تسمع أصواتها في أرجاء مدينة اللاذقية ناجمة عن التصدي لطائرات مسيرة اقتربت من قاعدة حميميم.

وأشار المصدر إلى أن عدد الطائرات التي تم التصدي لها 3 طائرات حتى الآن.

وأكد المصدر أن الطائرات المسيرة هي طائرات معدلة… موضحا أن وحدات الرصد رصدت إطلاقها من المنطقة الواقعة بين ريف اللاذقية الشمالي الشرقي وبين ريف جسر الشغور بريف إدلب الجنوبي الغربي.

إلى ذلك، أكد المصدر العسكري السوري لوكالة “سبوتنيك” أن الدفاعات الجوية في محيط قاعدة حميميم أسقطت جميع الأهداف المعادية بوسائط دفاعية صاروخية تقليدية.

وأعلن وزير الخارجية الروسية، سيرغي لافروف، بتاريخ 16 كانون الثاني/ يناير الجاري، أن روسيا تعتبر من الضروري إنهاء محاربة الإرهاب وخاصة في منطقة إدلب، وأن المسلحين مستمرون في محاولات الهجوم على قاعدة حميميم.

وأضاف لافروف: “نحن مهتمون بتحقيق الاتفاقيات التي تم التوصل إليها بين روسيا وتركيا بشأن منطقة إدلب، وهي لا تخول الإرهابيين على الحركة بحرية بشكل كامل، الذين يستمرون بإطلاق النار من منطقة إدلب والمنزوعة السلاح على مواقع الجيش السوري ومواقع مدنية ويحاولون مهاجمة القاعدة الجوية الروسية حميميم”.