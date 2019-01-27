تجمع المهنيين السودانيين: لا يوجد قرار بالحوار مع الحزب الحاكم ولا تفاوض إلا على التسليم والتسلم

الوطني: جزء من التجمع وافق على الحوار معنا

تجمع المهنيين السودانيين: لا يوجد قرار بالحوار مع الحزب الحاكم

محمد يوسف: ماضون حتى تنحي النظام ولا تفاوض إلا على التسليم والتسلم

الخرطوم: أيمن سنجراب/ سعاد الخضر

قال المؤتمر الوطني الحاكم، إن جزءاً من تجمع المهنيين السودانيين وافق على الدخول في حوار مع الحزب، وقال الوطني إنه ملتزم بأن يكون ذلك الحوار بلا سقف، في وقت أغلق التجمع المجال أمام التفاوض مع الحزب الحاكم، وشدد على الاستمرار في مساعيه حتى تنحي النظام.

ورفض القيادي بالمؤتمر الوطني عبد السخي عباس، الكشف عن اسماء الجهات التي وافقت على الحوار من تجمع المهنيين، وذكر أن الحوار سيكون بلا سقف أو شروط، بالإضافة الى انه سيكون غير مبنى على مخرجات الحوار الوطني.

وقال عبد السخي في تصريحات صحفية أمس، إن الحوار الذي سيجريه المؤتمر الوطني مع تلك القطاعات سيكون مفتوحاً ويستوعب جميع الشباب الراغبين في المشاركة في العملية السياسية، وقلل من التسريبات التي نشرتها وسائط التواصل الاجتماعي التي تتهم الحزب بفبركة حوار غير حقيقي مع جهات يدعي تبعيتها لتجمع المهنيين، وتابع (هؤلاء هم الذين يطلقون الشائعات لأنهم يخشون الحوار).

وأعلن عبد السخي استعداد الحزب للحوار مع تجمع المهنيين السودانيين حتى لو كان يقف خلفه الحزب الشيوعي، وأردف (ما عندنا مشكلة ومستعدين نحاور الشيطان)، ووزاد (ذهبنا قبل ذلك للحزب الشيوعي لكي نحاوره).

وفي تعليقه على دعوات تجمع المهنين لتنظيم اعتصامات في ميادين الأحياء اليوم الأحد، قال عبد السخي (ليس لدينا مانع، نحن نفسنا طويل ومن الأفضل ان يدخلوا معنا في حوار ويكسبوا زمنهم حتى يحققوا أهدافهم بدل ما يلعبوا معانا سَكسَك في الشوارع).

ومن جانبه شدد القيادي بتجمع المهنيين السودانيين د. محمد يوسف أحمد المصطفى، على عدم وجود ما يتحاور عليه التجمع مع المؤتمر الوطني، وقال لـ(الجريدة) أمس، إن التجمع لن يتخذ قراراً بذلك، وحتى إن كان هناك أفراد فلا يوجد من له حق الحوار باسم التجمع.

وأضاف (التجمع ماضٍ في خطه حتى تنحي النظام، ولا يوجد ما نتفاوض عليه مع المؤتمر الوطني غير التسليم والتسلم).

الجريدة