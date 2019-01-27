الخرطوم: مشاورات مع واشنطن لاستئناف الحوار

الخرطوم: آخر لحظة قالت مصادر دبلوماسية أمس إن مشاورات تجري بين الخرطوم وواشنطون لاستئناف الحوار بهدف رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وطبقا لمصادر(اس ام سي) فإن المفاوضات ستستصحب رفع الحصار الكلي عن السودان، قائلا إنهم أكدوا على احترام حقوق الإنسان والعمل على حماية المواطنين، وتوقعت إعلان استئناف الحوار قريباً عقب المشاورات الجارية بين الطرفين، لافتاً إلى تجاوب كبير بين الطرفين في العديد من القضايا التي تم تداولها.

يشار الى أن إزالة السودان من اللائحة السوداء يمثل عملية معقدة تتطلب مراجعة لمدة ستة أشهر مع موافقة الكونغرس الأميركي الذي يتألف من مجموعة مشرعين معروفة بعدائها الشديد لنظام الرئيس عمر البشير، واتفقت الخرطوم وواشنطون في مطلع نوفمبر من العام الماضي على خطة جديدة تحت مسمى “ المسارات الخمس +1” تضمنت أجزاء مهمة من الخطة السابقة التي مهدت لرفع العقوبات الاقتصادية. يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة آخر لحظة

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