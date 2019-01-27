إكتمال العمل بميناء صادر الثروة الحيوانية بسواكن

كشفت حكومة ولاية البحر الاحمر عن إكتمال العمل فى ميناء هيدوب لصادر الثروة الحيوانية والبستانية وأ نه أصبح جاهزاً للتشغيل. وأوضح جيلانى محمد جيلانى معتمد محلية سواكن بحسب (smc) أن الميناء الجديد سيسهم فى توفير فرص عمل لاستيعاب شريحة الشباب بالولاية، كاشفاً عن إنشاء بعض المسالخ وبنيات لصادر الثروة الحيوانية بالميناء مشيراً الى ان موعد بدء العمل بالميناء سيتم تحديده بالتنسيق بين وزارتي النقل والثروة الحيوانية. وقال “جيلانى” أن المحلية ستقوم بتقديم الخدمات اللوجستية عبر مينائى الأمير عثمان دقنة للركاب وميناء صادر الثروة الحيوانية. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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