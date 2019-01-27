البشير: محاولات لاستنساخ “ربيع عربي” بالسودان

قال رئيس الجمهورية، المشير عمر البشير، يوم الأحد، إن أطرافاً لم يسمها تعمل على تهويل الأحداث الحالية التي يشهدها السودان، عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، والسعي لاستنساخ ما يسمى “الربيع العربي في السودان”.

وأشار البشير إلى وجود مشكلة، ولكنها ليست بالحجم الذي يثيره الإعلام، ولكن الشعب السوداني واعٍ، وسيفوت الفرصة على كل ما يسعى إلى زعزعة أمن واستقرار السودان.

واتهم البشير خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس السيسي، بالعاصمة المصرية القاهرة، منظمات تعمل على زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، مشدداً على أنه شرح للرئيس عبدالفتاح السيسي حقيقة الأوضاع في السودان، ونوه البشير بالوفد المصري رفيع المستوى الذي زار السودان مؤخراً، مشيراً إلى أنها رسالة مهمة تؤكد دعم مصر لاستقرار السودان، منوهاً إلى أنه يجب عدم التأثير على حقوق مصر والسودان في مياه النيل.

وقال الرئيس البشير بحسب الشروق – إن السودان ومصر يربطهما مصير مشترك، مؤكداً على أنه منذ وصول الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى السلطة ظلت العلاقات بين مصر والسودان مستقرة، بل تطورت إلى الأفضل، وأضاف أن هناك مشروعات مشتركة للربط الكهربائي، وكذلك يتم العمل الآن على عمل سكك حديدية مشتركة بين مصر والسودان لخدمة البلدين والقارة الأفريقية.

من جهته، رحب الرئيس عبدالفتاح السيسي، بنظيره البشير، ضيفاً عزيزاً على مصر، معرباً عن سعادته بالزيارة التي قال إنها تعكس عمق العلاقات والروابط المشتركة بين الشعبين الشقيقين.

وقال الرئيس السيسي إنهما تناولا تعزيز التعاون التجاري، والمشروعات المشتركة بين البلدين كمشروع الربط الكهربائي، كما تطرقت المباحثات إلى الموضوعات ذات الصلة بين مصر والسودان وإثيوبيا فيما يتعلق بسد النهضة، وكذلك الأوضاع في القرن الأفريقي، مشيراً إلى التنسيق الكامل لدعم المصالح المشتركة بين الشعبين الشقيقين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)