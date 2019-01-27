ما الدعم الذي قد تقدمه القاهرة للبشير في مواجهة الاحتجاجات؟

في المؤتمر الصحفي الذي عقده الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي، والسوداني عمر حسن البشير، تناول البشير الدعم الذي تقدمه القاهرة للخرطوم، في مواجهة ما تشهده الأخيرة من موجة احتجاجات واسعة، متواصلة منذ ما يزيد على الشهر.

وأشاد البشير بالزيارة التي قام بها وفد مصري رفيع المستوى إلى الخرطوم، بعد تفجر الاحتجاجات موضحا أن هناك محاولات لزعزعة الاستقرار في بلاده، من خلال محاولة تكرار تجارب الربيع العربي، مشيرا إلى أهمية التعاون أمنيا مع مصر في ظل "منظمات سالبة تعمل على زعزعة الأمن في المنطقة".

وأقر البشير بأن هناك "مشكلة في بلاده ولكنها ليست بالحجم الذي يعكسه الاعلام وهناك محاولة استنساخ الربيع العربي في السودان بنفس المواقف والشعارات".

ورغم أن إشارة الرئيس السوداني إلى ما تشهده بلاده من اضطرابات، جاءت ضمن حديث طويل عن التعاون الاقتصادي بين القاهرة والخرطوم، إلا أن العديد من المراقبين، يرون أن الهدف الرئيسي من تلك الزيارة، كان طلب الدعم من القاهرة في مواجهة موجة الاحتجاجات المتواصلة في أنحاء السودان.

وكان الرئيس السوداني قد قدم الشكر لمصر، خلال خطاب له في مدينة نيالا مؤخرا من بين عدة دول، على المساعدات التي قال إن هذه الدول قدمتها للسودان، من أجل حل المشكلة الاقتصادية التي كانت السبب الرئيسي لاندلاع الاحتجاجات في البلاد قبل ما يزيد على الشهر، في وقت يذهب فيه البعض إلى أن الدعم الذي تقدمه القاهرة للخرطوم في مواجهة تلك الاحتجاجات، يتعدى الاقتصادي إلى ما هو أمني.