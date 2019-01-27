بدء الاعتصامات بأحياء الخرطوم وتواجد أمني كثيف

توافد المئات من المحتجين إلى ساحات وميادين عدد من الأحياء بالخرطوم في اليوم الأول للاعتصام الذي دعا له تجمع المهنيين السودانين والقوى المعارضة حتى مساء اليوم.
وقال شهود عيان لـ(اخبار الخليج 365 ٣٦٥) إن المعتصمين وصلوا إلى الساحات في أحياء الصحافة وشمبات ودنوباوي وجيرة والكلاكلة زغم التواجد الأمني والشرطي الكثيف.
وفي ميدان محجوب شريف بامدرمان خاطب ضابط شرطة المتظاهرين بان تجمعهم غير شرعي، وهددهم باستخدام العنف إذا حاولو دخول الميدان.
وأفاد شهود عيان قوات الامن (الملثمين) يستفزون في المتظاهرين ويهددونهم بالاعتقال.
ويشهد السودان احتجاجات واسعة تدخل شهرها الثاني، ويطالب المتظاهرين برحيل نظام الرئيس البشير.
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