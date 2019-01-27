مواجهات مع قوات الاحتلال عقب تشييع شهيد برام الله

أعلنت مصادر طبية فلسطينية أن عدداً من الفلسطينيين أصيبوا بالرصاص المعدني والاختناق بقنابل الغاز في بلدة المغير شرق مدينة رام الله وسط الضفة الغربية.

واندلعت المواجهات بعد أن شيع الاف الفلسطينيين جثمان الشهيد حمدي النعسان (38 عاماً) والذي استشهد خلال هجوم نفذه مستوطنون متطرفون على البلدة أدى إلى إصابة نحو عشرة فلسطينيين آخرين.

وقالت مصادر في البلدة إن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز والرصاص المعدني تجاه المشيعيين بعد انتهاء الجنازة، ما أدى إلى إصابة عدد منهم.