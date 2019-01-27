أطلقت قوات مكافحة الشغب السودانية، الغاز المسيل للدموع لتفريق المئات نفذوا إعتصامًا بالساحة وسط ضاحية جبرة جنوب الخرطوم. وقال شهود عيان لـ"السودان٣٦٥"، إن مواطني الحي رجال ونساء تجمعوا في الميدان يرددون هتافات تنادي باسقاط الرئيس البشير. وأضاف أن الشرطة وقوات الأمن هاجمت المعتصمين بالغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية لاخلاء الميدان من الجموع التي بدأت في التزايد.

كانت هذه تفاصيل خبر الأمن السوداني يهاجم اعتصام المتظاهرين بضاحية جبرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.