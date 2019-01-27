تهريب أسمدة للسودان بـ 40 مليون دولار سنويًا

كشف رئيس شعبة الكيماويات باتحاد الغرف التجارية د. السر عمر حسن عن تهريب كميات كبيرة من المبيدات والأسمدة للسودان، تقدر بأكثر من 40 مليون دولار سنوياً.
وألقى في ندوة الجمارك ورجال الأعمال بمركز الأعمال بمعرض الخرطوم الدولي اللوم على الجمارك، باعتبار أن مهمتها مكافحة التهريب، كاشفاً عن أن حجم الاستيراد الفعلي للمبيدات 60 مليون دولار من جملة 100 مليون دولار المستهدف استيرادها.
وأضاف أن حجم المبيدات المتبقية والتي تكلف 40 مليون دولار تغطى عبر التهريب، واتهمت هيئة الجمارك جهات – لم تسمها- من الاستفادة من سريان حظر دخول السلع المصرية للبلاد، في الوقت الذي شكا عدد من رجال الأعمال وأصحاب المصانع من استمرار حظر دخول السلع المصرية إلى السودان.
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