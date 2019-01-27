كهرباء السودان: إطفاء كامل للشبكة ونعمل على اصلاحه

أعلن مركز التحكم القومي للشبكة القومية للكهرباء في السودان في بيان توضيحي حدوث إطفاء كامل للشبكة منذ ظهر اليوم الأحد.

وقال بدأ المهندسون والفنيون في إعادة تشغيل المحطات، وتغذية الشبكة وستكتمل تدريجيا.

وانقطع التيار الكهربائي بشكل مفاجئ في كل ولايات السودان.