ليبيا.. مسؤول عسكري يعلن سيطرة الجيش على سبها

أكد المتحدث الرسمي باسم القوات الخاصة الصاعقة الليبية العقيد ميلود الزوي، أن جميع مناطق مدينة سبها جنوب ليبيا باتت تحت سيطرة الجيش الوطني، حسب ما ذكر موقع "المرصد" الليبي، اليوم الأحد.

وأضاف العقيد الزوي عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، "لم يتبق لتأمين مدينة سبها إلا بوابة 17"، مشيراً إلى أنها منطقة نزاع، وغالباً ما يتعرض المارة والمسافرون فيها للمضايقة ودفع الرشاوى والأتاوات.

وأشار المتحدث الرسمي باسم قوات الصاعقة إلى أن الجيش قدم صورة حسنة تدل على أن المؤسسة العسكرية مؤسسة منضبطة بشهادة أهل المنطقة الجنوبية.

وأطلق الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر في 17 يناير، عملية تحرير الجنوب الليبي، من التنظيمات الإرهابية والعصابات الإجرامية.