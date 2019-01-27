ألمانيا.. الآلاف يتظاهرون احتجاجاً على قانون جديد للشرطة

أعلنت الشرطة الألمانية في شرق البلاد، أن آلاف الأشخاص تظاهروا في مدينة دريسدن، احتجاجاً على مشروع قانون جديد للشرطة في ولاية سكسونيا.

وكان حزبا الخضر واليسار المعارضان بين الأطراف الداعية للمظاهرة التي جرت، أمس السبت، تحت شعار "أوقفوا قانون الشرطة، دافعوا عن الحقوق الأساسية".

وتحدث منظمو المظاهرة عن مشاركة عدد يتراوح بين 4 و5 آلاف شخص، ولكن الشرطة أعلنت في البداية أن عدد المشاركين بلغ ألفي شخص، ثم صححت العدد بعد ذلك وذكرت أنه وصل إلى 5 آلاف.

وأوضحت الشرطة أن نحو 450 فرداً من رئاسة الشرطة بمدينة دريسدن، ومن شرطة مكافحة الشغب بولاية سكسونيا شاركوا في المهمة الشرطية خلال المظاهرة، إلا أنها أشارت في الوقت ذاته إلى أن المظاهرة اتخذت مساراً سلمياً إلى حد كبير.

يذكر أن الائتلاف الحاكم في ألمانيا اتفق على مشروع قانون من المقرر البت فيه من قبل البرلمان المحلي بولاية سكسونيا في مارس المقبل.

وينص مشروع القانون على زيادة صلاحيات الشرطة. ويخشى معارضو القانون من تدخلات قوية في الحقوق المدنية.