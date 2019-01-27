مقتل 11 من قوات سوريا الديمقراطية و23 من داعش في دير الزور

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الأحد بمقتل 11 من قوات سوريا الديمقراطية قسد، و23 من عناصر تنظيم داعش في القطاع الشرقي من ريف دير الزور.

وقال المرصد، في بيان صحافي اليوم، إن "الساعات الماضية شهدت هجمات للتنظيم، ومحاولات البقاء في آخر المناطق الجغرافية المتبقية لهم من شرق الفرات، وسط محاولة مستمرة من قبل قسد، والتحالف لإنهاء وجود التنظيم، الذي لم يتبق منه سوى أعداد قليلة، ممن يدافعون عن أنفسهم وعن بقائهم في المنطقة".

وحسب المرصد، فإن القتال العنيف ترافق مع دوي انفجارات ناجمة عن تفجير 4 انتحاريين لأنفسهم بعربات مفخخة.

وأشار المرصد إلى استمرار نقل الخارجين ممن بقوا في مناطق داعش في شرق الفرات، حيث رُصد دخول أكبر دفعة على الإطلاق من الشاحنات إلى منطقة الجبهة وخطوط التماس، مع مناطق التنظيم.

ولفت المرصد إلى دخول 35 شاحنة لنقل الخارجين من مناطق التنظيم، ومن المرتقب أن تخرج أعداد كبرى من المنطقة، وأوضح أن تحضيرات خروج الدفعة الجديدة تأتي بعد أعنف قصفٍ جوي مكثف من طائرات التحالف للمنطقة.

وأشار المرصد إلى توثيق خروج أكثر من 30 ألف شخص من جيب التنظيم من جنسيات سورية، وعراقية، وروسية، وصومالية، وفلبينية، وغيرها من الجنسيات الآسيوية منذ مطلع ديسمبر الماضي .