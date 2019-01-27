عاجل.. البشير: نثمن دور مصر في حفظ أمن واستقرار السودان

ثمن الرئيس السوداني عمر البشير، الدور الذي تلعبه مصر في حفظ أمن واستقرار السودان، لافتًا إلى أن الوفد المصري الذي زار السودان مؤخرا أكد على حرص مصر على هدوء الأوضاع في السودان.

وأشار "البشير"، خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس السيسي، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إلى أن هناك أطراف تهول ما يحدث في السودان من خلال نشر معلومات وأخبار ليست دقيقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

يذكر أن العلاقات بين مصر والسودان توصف بأنها علاقات أزلية ومتشعبة في كافة الاتجاهات والمجالات ويزكي هذه العلاقات ويدعمها أن البلدين يجري فيهما شريان واحد يمد كلا منهما بالحياة متمثلًا في نهر النيل.. الذي يمثل لهما مرتكزا وأساسًا قويًا للعديد من مشروعات التعامل، كما أن هناك صلة نسب ومصاهرة ودم بين البلدين والسواد الأعظم من أهالى أسوان ترجع جذورها إلى السودان.

وتحرص السياسة المصرية في هذه المرحلة الجديدة الفارقة في تاريخ البلاد بعد ثورة يونيو علي إقامة علاقات تتميز بالخصوصية والتفاهم العميق مع السودان الشقيق، وتطوير علاقاتنا الاقتصادية المشتركة وإحداث نقلة نوعية فيها تتماشى مع ما تطمح إليه شعوب المنطقتين.

وتحرص الدولتان على تقوية ودعم العلاقات بينهما فى شتى المجالات، فالسودان يعد الدولة الوحيدة التى لديها قنصلية فى محافظة أسوان مما يدل على نمو حجم التبادل التجارى. وتلك القنصلية لا يتوقف دورها عند تقوية العلاقات التجارية والاقتصادية بين الدولتين بل يمتد هذا الدور ليشمل العلاقات فى المجالات المختلفة.

حيث يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم شقيقه الرئيس السودانى عمر البشير الذي يزور مصر لمدة يوم واحد، وذلك في إطار حرص الزعيمين علي تعزيز أواصر العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين واستكمالا لمسيرة التعاون بين مصر والسودان بناءً علي نتائج الدورة الثانية للجنة العليا المصرية السودانية المشتركة التي عقدت أكتوبر الماضي، فضلا عن التشاور المتبادل بشأن القضايا الإقليمية والدولية.