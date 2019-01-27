وقفة احتجاجية للصحفيين تطالب بإطلاق سراح "بابكر"

نفذ زملاء الصحفي والمصمم محمد بابكر، وقفة احتجاجية اليوم الأحد أمام اتحاد الصحافيين السودانيين إثر استمرار اعتقاله في جهاز الأمن والمخابرات.
وسلم الصحفيون مذكرة احتجاجية لرئيس اتحاد الصحفيين الصادق الرزيقي، إثر اعتقال بابكر منذ نحو أسبوعين، دون توجيه تهمة محددة له.
ويعمل بابكر مُصمماً في صحف السوداني والأخبار وقون الرياضية، كما أنه الأمين العام لمجموعة أقمار الضواحي والتي تُعد منظمة خيرية تضم آلاف من محبي الفنان الراحل محمود عبد العزيز.
وأكد الصحفيون في مذكرتهم، أنهم قلقون على زميلهم بابكر، معددين إسهاماته الخيرية المتواصلة منذ سنوات، في كثير من المجالات.
وشددت المذكرة على ضرورة التدخل الفوري لاتحاد الصحفيين لإطلاق سراحه، أو تقديمه لمحاكمة عادلة رغم ما قالته المذكرة، إنها متيقنة بعدم وجود تهمة تستحق، تقديمه لمحاكمة.
وسلم الصحفي عطاف محمد مختار المذكرة للرزيقي والذي خاطب الصحفيين مؤكداً على سعيهم الجاد والسريع لإطلاق سراحه.
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