عاجل... اعتقال قيادي بارز في الحزب الشيوعي السوداني

اعتقل جهاز الأمن السوداني، اليوم الأحد من منزله، الدكتور صدقي كبلو عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني. يذكر أن السلطات الأمنية اعتقلت العشرات من قيادات وكوادر الشيوعي وصحفيين، منذ اندلاع الاحتجاجات في البلاد

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