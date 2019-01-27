الرئاسة: ملتزمون بدعم القوات المسلحة

أكد نائب رئيس الجمهورية، عثمان محمد يوسف كبر، التزام الدولة باستمرارية دعم برامج تدريب وتطوير القوات المسلحة والأجهزة النظامية الأخرى لأداء الدور المنوط بها كاملاً في استقرار الوطن والمواطن. وامتدح كبر ملاحم وبطولات ومجاهدات القوات المسلحة في الذود عن مكتسبات الوطن.

وتفقد نائب الرئيس يوم الأحد، قيادة الفرقة 19 مشاة، برفقة وفد من الوزراء، بحضور والي الشمالية ياسر يوسف، وقائد الفرقة 19 مشاة لواء ركن محمد محمد الحسن الساعوري، وجدد مضي الدولة قدماً في حل الضائقة الاقتصادية، مبيناً أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد انفراجاً في وفرة النقود والوقود.

وأشار والي الشمالية إلى الدور الكبير الذي تقوم به قيادة الفرقة 19 مشاة ومنظومة الأجهزة النظامية الأخرى في تأمين المواطن والممتلكات، مؤكداً إحكام التنسيق المشترك عبر لجنة أمن الولاية في حماية البوابة الشمالية .

من جهته، رحب قائد الفرقة 19 مشاة بزيارة نائب رئيس الجمهورية، مشيراً إلى أنها تمثل دافعاً قوياً لمزيد من البذل والتجويد .

وأكد جاهزية الفرقة 19 مشاة للانتشار وتأمين الاتجاه الاستراتيجي الشمالي، واستعرض دور القوات المسلحة في مشاركة عاصفة الحزم في استعادة الشرعية في اليمن.