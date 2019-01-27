محاولات سودانية لإنقاذ الاقتصاد.. هل تنجح؟ (تقرير)

في الساعات الأخيرة، طرحت عدة محاولات لمحاولة إنقاذ الوضع الاقتصادي في السودان، الذي نتج عنه إنطلاق تظاهرات تطالب بالتغيير الشامل من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه.

وشهد السودان خلال الأسابيع الأخيرة احتجاجات متوالية بسبب الضغوط المعيشية، في ظل معدلات تضخم متفاقمة.

وتواجه الحكومة عجزا كبيرا في الميزانية بسبب تكلفة دعم الوقود والخبز ومنتجات أخرى. ولتغطية هذا العجز، فإنها عمدت إلى توسيع المعروض النقدي. لكن هذا ساهم في انخفاض قيمة العملة، مما تسبب في صعود حاد للتضخم وهبوط كبير في قيمة الجنيه السوداني، وهو ما دفع بدوره تكلفة الدعم للارتفاع وتسبب في زيادة العجز. وأعلنت الحكومة عن برنامج تقشف طارئ مدته 15 شهرا في أكتوبر (تشرين الأول)، لكنها ما زالت تقدم دعما كبيرا للسلع الأساسية.

و أعلن بنك السودان المركزي طرح عملة جديدة فئة 100 جنيه (2.1 دولار) بالتزامن مع صرف مرتبات شهر يناير الحالي للعاملين بالدولة.

وأكد مصدر مطلع بالبنك المركزي، حسبما أفادت صحيفة «الجريدة» السودانية في عددها أمس السبت، اكتمال طباعة الفئة الجديدة وطرحها للتداول نهاية الشهر الحالي ومطلع فبراير (شباط) المقبل، مبينا أن العملة الجديدة ستسهم في انفراج أزمة السيولة النقدية.

وكان البنك المركزي السوداني أعلن عن مواصفات وألوان وعلامات تأمين العملة الجديدة، وبين أن اللون الأساسي لها هو البني والعلامة المائية صقر الجديان والرقم 100 جنيه.

وفي وقتًا سابق، قال الخبير الاقتصادي فتح الرحمن صالح، إن طباعة فئة جديدة من العملة لها آثار إيجابية في حل مشكلة عدم توفر النقد في الوقت الحالي”، مضيفًا “أن عملية الطباعة تحتاج إلى متابعة حثيثة من البنك المركزي، لوقف الودائع وسحب المبالغ الزائدة عن حاجة الاقتصاد عند الضرورة.

كما اعتبر الخبير الاقتصادي عز الدين إبراهيم، أن طباعة ورقة بفئة كبيرة توفر تكلفة الطباعة، مشيرًا إلى أن التضخم سبب من أسباب الأزمة الاقتصادية، لأن المواطن يحتاج الكثير من الأوراق المالية لشراء سلعة واحدة.

فيما ترددت أنباء منسوبة لمصادر حكومية مطلعة أكدت تلقي بنك السودان لمبلغ (500) مليون دولار من دول خارجية -لم يفصح عنها- وأن مثلها قادم في الطريق يتوقع وصوله للبنك الأسبوع المقبل للإسهام في حل الأزمة الاقتصادية، فيما لم ينف المركزي أو وزارة المالية أنباء دخول الأموال المذكورة أو يؤكدها، لتبدأ مرحلة من التشكيك في حقيقة وصول الأموال.

ويذهب بعض المحللين المصرفيين والاقتصاديين إلى وصف هذه المبالغ التي تلقتها الحكومة بالمسكنات فقط وأن حل الأزمات الاقتصادية يكمن في زيادة الإنتاج والإنتاجية وليس بالودائع والمنح والقروض.

وقطعت المصادر التي أكدت وصول الأموال أن تلك الأموال جاءت من شركة فلبينية حازت على عطاء تشغيل وإدارة محطة الحاويات بالميناء الجنوبي ببورتسودان كمقدم منها، وأشارت المصادر إلى تلقي بنك السودان المركزي تمويلاًً إماراتياًً لحل أزمة الجازولين.

وتعتبر هذه الأموال التي أعلن عن دخولها للبلاد، أول أموال تتلقاها الحكومة السودانية برئاسة معتز موسى مع بدايات العام الجديد 2019م الأمر الذي يؤكد استمرار الحكومة في نهجها السابق باعتماد موازناتها العامة السنوية كافة على الودائع والمنح والقروض الخارجية في تمويل الصرف على بنودها وتوفير النقد الأجنبي بالاستفادة من علاقاتها الخارجية التي بدأت في التحسن تدريجياً .