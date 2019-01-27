عاجل.. انقطاع مفاجئ للتيار الكهربائي في السودان

شهدت كل ولايات ومدن السودان اليوم الأحد، في الساعة الثانية ظهرًا، انقطاع مفاجئ للتيار الكهربائية.



وأكدت مصادر في هيئة الكهرباء انقطاع الكهرباء في كل البلاد، ويجري العمل على إصلاح الخلل.