الكويت أول دولة خليجية تحدد موقفها من أحداث فنزويلا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

حددت أول دولة خليجية، موقفها من الأزمة السياسية التي تعيشها فنزويلا، بعدما أعلن رئيس البرلمان الفنزويلي الذي تسيطر عليه المعارضة، نفسه “رئيسا مؤقتا، للبلاد، في خطوة رفضها الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ووصف إعلان غوايدو نفسه رئيسا بأنه انقلاب على الشرعية.

وقال مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي، إن “الأزمة السياسية التي تعيشها فنزويلا تتطلب من جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة تغليب المصلحة الوطنية على المصالح الشخصية أو الحزبية، والالتزام بإجراء حوار سياسي شامل لمعالجتها”، وذلك وفقا لوكالة الأنباء الكويتية “كونا”.

وحث السفير العتيبي، في كلمة ألقاها بجلسة مجلس الأمن الدولي لمناقشة الوضع في فنزويلا، أمس السبت، جميع الأطراف المعنية على ضرورة ضبط النفس ونبذ العنف، مؤكدا ضرورة الالتزام التام بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة حفاظا على صون السلم والأمن الدوليين، مع ضرورة العمل لمواجهة التحديات والأزمات.

وأوضح العتيبي: “نتابع بقلق الأحداث الأخيرة في جمهورية فنزويلا البوليفارية، ونعرب عن أسفنا إزاء التقارير التي تفيد بسقوط العديد من الضحايا المدنيين جراء المظاهرات التي تشهدها المدن الفنزويلية”.

وقال: “إن الكويت وهي تتابع تلك الأحداث تشدد على ضرورة احترام حرية التعبير والتظاهر السلمي الذي يكفله القانون الدولي”.

وأوضح السفير الكويتي: “تنتمي الكويت لمنطقة شهدت بعض دولها خلال السنوات الماضية كسوريا وليبيا مظاهرات واحتجاجات كانت سلمية في بداياتها، ولكنها تطورت وبكل أسف إلى أعمال عنف نجم عنها خسائر بشرية هائلة ودمار كبير للبنية التحتية، ونعاني تبعاتها على أمن واستقرار المنطقة والعالم”، مشددا على أهمية تعامل مجلس الأمن مع مثل هذه الأحداث واحترام سيادة الدول.

سبوتنيك