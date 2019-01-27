بسبب هذا الفيديو .. نشطاء يرفضون انضمام “سكران” وشيخ “جكس” للحراك الثوري بالسودان

أثار مقطع فيديو تم بثه بشكل واسع على منصات مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان خلال اليومين الماضيين ضجة واسعة صاحبتها ردود أفعال غاضبة, وذلك بعد ظهور مواطن سوداني وهو مخمور ويتحدث عن الثورة السودانية وشهدائها.

وبحسب موقع النيلين فقد تحدث السوداني المخمور أمام جمع من الناس عن الحراك الثوري وعن وفاة الشباب والأبرياء من أبناء الوطن خلال التظاهرات التي تشهدها البلاد هذه الأيام.

نشطاء بارزون رفضوا انضمام هذا الشخص الذي وصف بــ (السكران) للركب الثوري, وأن حديثه ولهجته التي ظهر بها لم تمثلهم, ووأضحوا أن المهنيين والثوار على قدر من الأدب والاحترام ودماثة الخلق.

كما رفضوا أيضاً بيان الشيخ السوداني المعروف الأمين عمر الأمين الملقب داخل مواقع التواصل الاجتماعي بشيخ “الجكس” والذي أعلن من خلاله تأييده لمواكب التنحي التي يسيرها تجمع المهنيين السودانيين منذ قرابة 40 يوماً، حاثاً حوارييه بمساندة حراك الشارع، وكاشفاً عن تكفله بعلاج المصابين داخل وخارج البلاد.

وكان شيخ الطريقة القادرية المكاشفية، الأمين عمر الأمين، قد قال من مقر إقامته في هولندا: “أعلن دعمي التام لمواكب التنحي وأقول بأعلى صوتي تسقط بس وأدعو أبنائي وحيراني للمشاركة فيها ولو كنت بالبلاد لشاركت بنفسي”.

وأقرت النيابة العامة بسقوط 29 قتيلاً في الاحتجاجات التي عمت البلاد بداية من مدينة عطبرة في 19 ديسمبر الجاري لأسباب اقتصادية، ثم انتقلت إلى بقية مدن البلاد، مع ارتفاع سقوفاتها لتصل حد المناداة برحيل النظام الحالي.

وقال الأمين وهو صاحب سجادة مثير للجدل وينتمي معظم مريديه لفئة الشباب: ” أتعهد بعلاج الجرحى خارج وداخل السودان والتكفل بكافة مصاريف العلاج اللازمة وهو أقل ما يمكن أن أقدمه للمشاركة في هذه الثورة المنتصرة بإذن الله.

وكان تجمع المهنيين السودانيين وهو كيان نقابي يوسم بأنه معارض، قد ذكر في بيان له بحصوله على تأييد عددٍ من قادة الطرق الصوفية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)