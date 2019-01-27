بالفيديو.. شرطة مكافحة الشغب بالسودان تقتحم (حولية) مديح وأفرادها يقدمون فاصل من الرقص على إيقاع “النوبة”

تصدر مقطع فيديو تم بثه أمس السبت على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان لأفراد من شرطة مكافحة الشغب قائمة الفيديوهات الأكثر مشاهدة ورواج.

وبحسب موقع النيلين فقد أظهر المقطع الذي نشر على نطاق واسع أفراد من شرطة مكافحة الشغب وهم يقتحمون (حولية) حلقة مديح ويقدمون فواصل من الرقص على إيقاع “النوبة” وذلك بمنطقة أم ضوبان جنوب شرق الخرطوم بحري حسبما أكد متداولوا المقطع.

وظهر أفراد الشرطة وهم في حالة هيام وفي جو روحاني حيث وضح ذلك من خلال تفاعلهم الكبير من مدائح الصوفية بالمنطقة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)