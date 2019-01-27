ضبط عصير مخلوط بمواد كحولية في الخرطوم

ضبطت دائرة حماية المستهلك والبيئة التابعة للإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية في الخرطوم ، عصيراً يباع للتلاميذ يحتوي على مواد كحولية .

وأطلقت الدائرة حملات مكثفة في الخرطوم لضبط أنواع من العصائر يتم ترويجها للتلاميذ بالمدارس ، وعلمت مصادر أن العصير من نوع بخاخ يسمى (كاندي) .

وكانت بلاغات قد وردت لدى شرطة إدارة أمن المجتمع من قبل عدد من المواطنين وأولياء الإمور تفيد بأن هنالك مدارس أساس بالولاية تم فيها ترويج وبيع عصير بخاخ (كاندي) ، وان ذلك العصير يباع بواسطة الدرداقات وبعض المحلات التجارية .

وذكر شهود عيان بحسب صحيفة الإنتباهة أنه فور تناول الطفل جرعة منه يصاب بالإعياء والخمول ، وبالمقابل وفور تدوين البلاغ رفعت عينات من العصير وأحيلت للمختبرات الجنائية ، وجاءت نتيجة الفحص المعملي صادمة ، وأكدت أن العصير يحتوي على مادة الكحول المعروفة علمياً الإيثانول وإثر ذلك أطلقت مباحث حماية المستهلك حملات مكثفة لجمع تلك الأنواع من العصير المسموم من الأسواق ، وتم جمع كميات ، ويجري التحقيق حول الجهة التي قامت بإدخال ذلك النوع من العصائر .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)