عقد قران مذيعة النيل الأزرق “رتاج ألاغا”

بهدوء أكملت مذيعة قناة النيل الأزرق “رتاج ألاغا” عقد قرانها خلال الأيام السابقة، فيما تستعد الشاعرة والإعلامية لإكمال مراسيم زواجها في الثالث والعشرين من شهر مايو القادم . وإلتحقت “رتاج ألاغا” وبحسب صحيفة المجهر بقناة النيل الأزرق، قبل عدة سنوات وظهرت في تقديم عدد من البرامج التفاعلية والاجتماعية، وهي ايضاً شاعرة تغنى بقائدها عدد من الفنانين الشباب، إلا أنها تفرغت مؤخراً للتقديم البرامجي عبر الشاشة الزقاء . الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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