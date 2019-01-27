صحة الخرطوم توقف استخراج شهادات العمل والخبرة للأطباء

أصدرت وزارة الصحة ولاية الخرطوم قراراً بإيقاف استخراج شهادات العمل والخبرة ، وأفاد مدير عام الوزارة د. بابكر محمد علي ، في خطاب إلى إيقافها لحين إشعار آخر ، ووجه المدير وحدات الوزارة (مستشفيات ومراكز) وخلافها بتنفيذ القرار من تاريخه 12 من الشهر الجاري .
ومن جانبه وصف أختصاصي الأطفال د.محمد عوض الكريم الإدريسي ، الإجراء بالحصار ، وقال أن الهدف منه التضييق على الأطباء لا يتعدى حصار الأطباء ، وردد أن الوزارة تحقق مقولة (نفصلكم ونمنعكم من السفر) ، وأردع الإدريسي الأسباب إلى مواقف الأطباء الأخيرة وإضرابهم بالمستشفيات .
وأشار بحسب صحيفة الأخبار إلى تأثير القرار على عدد من الأطباء واحتمالية إضاعة فرص عمل ومنح تعليمية بالخارج ، واستنكر تسيس القضايا الخدمية خاصة وان الشهادات والمستندات حق أصيل من حقوقهم ، وجدد على نية الوزارة الانتقام من منسوبيها ومحاربتهم بأسلحة المستندات والشهادات .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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